جيب قد تلغي جراند شيروكي تراكهوك بمحرك هيلكات لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير إلى أن جيب ألغت خطط تطوير إصدار تراكهوك جديد عالي الأداء لجراند شيروكي، تحت ضغوط قوانين الانبعاثات الكربونية الجديدة والخطط الكهربائية لمجموعة ستيلانتس المالكة لجيب.

وفق التقرير، سيتوقف إنتاج جراند شيروكي تراكوهوك الحالية في نوفمبر، مع العلم أن النسخة الحالية مزودة بمحرك هيلكات 6.2 لتر V8 بقوة 717 حصان وعزم 875 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.5 ثانية بسرعة قصوى 290 كلم\س.

وتستعد جيب لطرح جراند شيروكي الجيل الجديد بقاعدة عجلات أقصر من جراند شيروكي L بثلاثة صفوف مقاعد، والتي انطلقت مؤخراً في الأسواق بعدة محركات تشمل محرك 5.7 لتر V8 بقوة 362 حصان وعزم 520 نيوتن متر.

ويُذكر أن رئيس دودج، تيم كونيسكيس، صرح أكثر من مرة إن أيام محرك هيلكات 6.2 لتر V8 الأيقوني المستخدم في موديلات دودج وجيب تقترب من نهايتها لضغوط تشريعات الانبعاثات، ولكنه أكد على استمرار روح الأداء التي ميزت محركات هيلكات في محركات جديدة قادمة بتقنيات هحينة وكهربائية.