المرور يوضح ضوابط الالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين بشأن ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.
وتساءل المُتابع، قائـلًا: “السلام عليكم ممكن استفسار كنت في المسار الأوسط بعدين لفيت يمين علمًا أن اللف اليمين ما يوجد مثلث لكن موجود كاميرا ما هي نوع المخالفة.. قطع إشارة أم تجاوز مسارات؟”.
وأجب المرور موضحًا أنه إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة، وكان قد نشر المرور إنفوجرافًا بعنوان “ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء” جاء به ما يلي:
- يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.
- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة.
- يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.
- إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.
- عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعد قطع إشارة.