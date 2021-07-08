المرور يوضح ضوابط الالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين بشأن ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: “السلام عليكم ممكن استفسار كنت في المسار الأوسط بعدين لفيت يمين علمًا أن اللف اليمين ما يوجد مثلث لكن موجود كاميرا ما هي نوع المخالفة.. قطع إشارة أم تجاوز مسارات؟”.

وأجب المرور موضحًا أنه إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة، وكان قد نشر المرور إنفوجرافًا بعنوان “ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء” جاء به ما يلي: