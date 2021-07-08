فيديو وصور.. 695 Esseesse الإيطالية تحفة جديدة لعشاق السيارات الصغيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أبارث عن الإصدار الخاص Collectors Edition من أيقونتها 695 Esseesse والذي يقتصر إنتاجه على 1390 نسخة فقط.

وأوضحت شركة التعديل الإيطالية أن الإصدار الخاص يتمتع بتحسينات على التسارع والتعامل على الطريق بشكل خاص، وذلك من خلال زيادة الخصائص الأيروديناميكية.



وتطل السيارة الجديدة باللونين الأسود Scorpione والرمادي Campovolo.

وتتميز السيارة من خلال غطاء حيز المحرك المصنوع من الألومنيوم، للمساعدة على خفض الوزن بمقدار 10 كجم، كما تم زيادة ثبات السيارة على السرعات العالية من خلال الاسبويلر الخلفي القابل للضبط.

ومن الملامح الجديدة على جسم السيارة الخارجي العناصر المطلية باللون الأبيض على شفة الاسبويلر الأمامي والخلفي، وأغطية المرايا الخارجية، وشعار "695" على الجانب وشعار 695 Esseesse في الخلف.





وتقف السيارة على عجلات قياس 17 بوصة، مع مكابح فائقة من بريمبو.

وتزدان المقصورة الداخلية بالمقاعد الرياضية المرسوم عليها شعار "One of 695"، وأحزمة أمان باللون الأحمر، كما يظهر فرش ألكانتارا على لوحة القيادة.





وتعتمد السيارة الخاصة على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر وبقوة 180 حصان/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

والسيارة مزودة بناقل حركة يدوي خماسي السرعات بشكل قياسي أو أوتوماتيكي من خمس سرعات.





وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6.7 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 225 كم/س.

ولم تفصح أبارث بعد عن سعر الإصدار الخاص Collectors Edition من أيقونتها 695 Esseesse.



