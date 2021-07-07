علامات السيارات الفاخرة الأعلى مبيعاً في أمريكا خلال الربع الثاني

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفوقت بي إم دبليو على جميع منافسيها في المبيعات الفاخرة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقد تجاوزت بي إم دبليو مبيعات مرسيدس بـ 7348 نسخة، وهو انقلاب مثير بعد تفوق مرسيدس على بي إم دبليو خلال الربع الأول من العام.

مبيعات بي إم دبليو في الربع الثاني من العام كانت حاسمة، حيث ارتفعت بـ 90% مقارنة بنفس الفترة في 2020 إلى 95,561 سيارة، وقد مثلت سيارات الكروس أوفر 60% من إجمالي المبيعات.

كما تمتعت لكزس بنجاح ممتاز في مبيعات الربع الثاني لتتفوق على مرسيدس وتسجل 83,459 سيارة مباعة، وهي زيادة 65% عن نفس الفترة في 2020، أفضلهم مبيعاً هي سيارة RX.

وسجلت مرسيدس بيع 82,390 سيارة في الربع الثاني بزيادة 39% عن نفس الفترة في 2020، أعلاهم مبيعاً هو موديل GLE ثم GLC، ثم تيسلا في المركز الرابع وأودي في المركز الخامس.