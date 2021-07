تويوتا كراون تحصل على إصدارين حصريين بمزايا جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت تويوتا الجيل الـ 15 من كراون في 2018 قبل تحديثه في 2020، والآن أعلنت العلامة عن إصدارين خاصين حصريين للسوق الياباني للسيدان الفاخرة.

الإصدار الأول باسم RS المحدود II المبني على فئة RS ولكن بلمسات داكنة للخارجية وجنوط 18 إنش حصرية سوداء وإطارات جديدة وجلود سوداء للداخلية ومقاعد مهواة وزخرفات جديدة على الكونسول الأوسط ولوحة القيادة.

الإصدار الثاني هو S “ستايل الأناقة III” المبني على فئة S، بجنوط 18 إنش ولمسات كروم ولمسات براقة أخرى للخارجية وزخرفات خشبية وجلود بنية أنيقة للداخلية.

ويعتمد الإصداران على محرك 2.5 لتر هايبرد بقوة إجمالية 226 حصان وعزم 221 نيوتن متر، متصل بناقل CVT ونظام دفع رباعي.

ويبدأ سعر إصدار كراون RS المحدود II من 47,000 دولار – 176,000 ريال، بينما يبدأ سعر إصدار S “ستايل الأناقة III” من 47,637 دولار – 179,000 ريال.

