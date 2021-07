بنتلي فلاينج سبير هايبرد 2022 تكشف نفسها بقوة 536 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن أحدث سيارة هجينة فاخرة في مجالها، فلاينج سبير هايبرد الرائدة بمحرك مشترك مع عدة سيارات أودي وبورش مع كونه أقوى من محرك بنتايجا هايبرد.

وتجمع فلاينج سبير الهجينة بين محرك 2.9 لتر توين تيربو V6 بقوة 410 حصان وعزم 550 نيوتن متر ومحرك كهربائي لرفع القوة إلى 536 حصان والعزم إلى 750 نيوتن متر.

وتتسارع النسخة الهجينة للسيدان الرائدة من الصفر إلى 96 كلم\س في 4.1 ثانية، وتسجل سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 285 كلم\س.

وتحظى السيارة بمدى 700 كيلومتر عند شحن البطارية وملء الخزان بالكامل، كما تقدم مدى كهربائي صافي 40 كيلومتر، وصرحت بنتلي إن صرفية وقود السيارة أفضل بمراحل من إصدارات فلاينج سبير الأخرى بدون توضيح أرقام.

ويبدأ سعر فلاينج سبير هايبرد 2022 من 204,000 دولار – 765,000 ريال في الولايات المتحدة قبل الضرائب.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin