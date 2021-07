لامبورغيني تودع أفينتادور بإصدار نهائي حصري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لامبورجيني عن طرح إصدار نهائي لتوديع موديل أفينتادور بعد عشرة أعوام من طرحه في الأسواق، تمهيداً لطرح موديل رائد جديد للعلامة الإيطالية.. وستصنع لامبورجيني 600 نسخة فحسب من إصدار Ultimae الأخير.

ويجمع الإصدار الجديد بين الأداء المذهل لنسخة SVJ والتصميم الهادئ نسبياً لنسخة أفينتادور S، ولنقفز للأرقام .. أفينتادور Ultimae الجديدة ستتوفر بمحرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 780 حصان وعزم 720 نيوتن متر.

السيارة أخف وزناً بـ 25 كيلوجرام من فئة أفينتادور S، مع نظام دفع كلي وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية، بسرعة قصوى 355 كلم\س.

وتأتي السيارة بداخلية بديعة مع نمط Y المكرر بالليزر وألوان حصرية للإصدار النهائي، ومقاعد مريحة مشتركة مع أفينتادور S، كما نرى تطريزات لكلمة Ultimae في مختلف أنحاء المقصورة لتمييزها.

وستدشن لامبورغيني السيارة الخارقة الجديدة على أرض الواقع في مهرجان جودوود البريطاني للسرعة الذي يفتح أبوابه من 8 يوليو.

