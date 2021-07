بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت بي إم دبليو الستار عن الفئة الثانية كوبيه 2022 الجديدة كلياً بعد تسريبات متعددة للسيارة.. ويتمتع الموديل الجديد بتصميم عصري بدون الشبك الأمامي الضخم المثير للجدل في الفئة الرابعة، مع مصابيح أمامية أنيقة مسحوبة للوراء.

ويتميز جسد السيارة بالانسيابية والرشاقة، مع جناح خلفي مدمج في صندوق الأمتعة ومصابيح خلفية فريدة ومصد أمامي جريء وأطراف عادم رياضية.. ووضحت بي إم دبليو أن الفئة الثانية الجديدة ازدادت طولاً بـ 4.3 إنش وعرضاً بـ 2.6 إنش، مع انخفاض ارتفاعها بـ 2 إنش عن الموديل السابق.

كما حصلت الداخلية على تحديثات جذرية عصرية بمواد أفخم وشاشة 8.8 أو 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع عدادات أنالوج قياسية أو عدادات رقمية 12.3 إنش اختيارية، مع دعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ومساعد شخصي ذكي قادر على التجاوب مع السائق والركاب وتعلم المسارات الروتينية لتوجيه السيارة.

وستنطلق الفئة الثانية الجديدة بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 184 حصان وعزم 300 نيوتن متر، مع محرك 2.0 لتر تيربو آخر بقوة 259 حصان وعزم 400 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وللراغبين في المزيد من الأداء، بإمكانهم اختيار محرك 3.0 لتر 6 سلندر توين تيربو بقوة 387 حصان وعزم 500 نيوتن متر ودفع كلي لفئة M240i xDrive، مع اختلافات محدودة في بعض هذه الأرقام حسب السوق.

وستبدأ الأسعار الأمريكية لبي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 من 36,350 دولار – 136,000 ريال قبل الضرائب، وتصل إلى 48,550 دولار – 181,000 ريال لفئة M240i الرائدة.

