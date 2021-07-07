تعديلات شاملة على سيارة فولكسفاجن Golf 8

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

أعلنت شركة Abt عن إطلاق برنامج تعديلات لأقوى موديلات الطراز فولكسفاجن Golf 8،وهي: GTD و GTI و Golf R.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت بتزويد المحركات بوحدة التحكم الإضافية في المحرك (Abt Engine Control)، والتي ساهمت في زيادة قوة المحرك في الموديل GTI إلى 290 حصان/410 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 245 حصانا/370 نيوتن.

وساعدت التعديلات على زيادة قوة المحرك في الموديل GTD من 200 حصان/400 نيوتن متر إلى 230 حصانا/440 نيوتن متر.

وزادت قوة Golf R من 320 حصانا/420 نيوتن متر إلى 384 /470 نيوتن متر.

وتوفر شركة Abt لجميع الموديلات عجلات جديدة قياس 19 و20 بوصة.

وأعلنت شركة فولكسفاجن عن طرح تحديث لبرمجيات موديلاتها الكهربائية ID.3 و ID.4 عبر الأثير "Over-the-Air".

وأوضحت الشركة الألمانية أنه منذ شهر شباط/فبراير الماضي تم تشغيل جميع طرز ID بإصدار البرنامج 2.1.، لكن كان يتعين على أصحاب السيارات الذهاب إلى الوكيل للتحديث.

وتم اختبار "ID.Software 2.3" في شركة فولكسفاجن منذ مارس/آذار 2021، ومن بداية يوليو/تموز 2021 تتاح الفرصة لتحديث البرنامج.

والابتكار الأكثر لفتا للأنظار هو أن شاشة البداية سوف تكون بلون خلفية واحد في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، بدءا من "ID.Software 2.3" سيكون المسح أفقيا فقط؛ فليست هناك حاجة للتمرير لأعلى ولأسفل.

وأشارت فولكسفاجن إلى أنه لا يمكن إجراء التحديث إلا عندما تكون السيارة خالية من الركاب ومغلقة. ولبدء التحديث، يجب إطفاء جميع التجهيزات المستهلكة للتيار (كالمصابيح وغيرها). وبالإضافة إلى ذلك، يجب شحن بطارية الجهد العالي بأكثر من 50٪، عندها فقط يوافق النظام على التحديث.

وتأتي برمجيات "ID.Software 2.3" في حزمتين يبلغ حجمهما معا حوالي 6.5 جيجابايت.

وتعد الحزمة الأولى صغيرة نسبيا؛ لذا يستغرق التحديث 40 دقيقة كحد أقصى. وبالنسبة للحزمة الثانية الأكبر بكثير، فإنها تستغرق 3 ساعات على أقصى تقدير.