مواصفات وسعر مرسيدس AMG GT الجديدة.. رفاهية استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة مرسيدس (عملاقة صناعة السيارات الألمانية) الموديل الجديد من أيقونتها AMG GT بسعر يبدأ من 96 ألف و878 يورو.

وأوضحت الشركة أن السيارة الكوبيه رباعية الأبواب تتميز من خلال الملامح التصميمية الشرسة، مع ثلاثة خيارات لألوان الطلاء وهي Spectral Blue Metallic وSpectral Blue Magno وCashmere White Magno.



وتقدم حزمة Night Package II مكونات داكنة اللون، وحليات الكروم داكن اللون على شبكة المبرد بالإضافة إلى نجمة مرسيدس وشعار AMG وطلاء الكتابة والحروف على الرفارف الأمامية باللون الأسود.

ويتوفر للسيارة طاقم إطارات (جنوط) مسبوك قياس 21 بوصة، وجنوط قياس 20 بوصة من معدن خفيف.

وتؤكد السيارة على طابعها الرياضي من خلال المقصورة الداخلية، كما أنها تكتسي بفرش من جلود نابا الفاخر.

كما تتوفر للسيارة حليات من أخشاب فاخرة على كل من الأبواب ولوحة القيادة والكونسول الأوسط.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك تربو سعة 3.0 لتر وبقوة 367 حصانا/500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى أو بقوة 435 حصانا/520 نيوتن متر، وذلك بالتعزيز بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.

مواصفات مرسيدس AMG GT