موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مفاجأة مرسيدس وأضخم صفقة وكهربائية أمازون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

استحوذت شركة ريماك للسيارات الكهربائية الخارقة على بوجاتي من شركة فولكس فاجن لتشكيل شركة جديدة تسمى "بوجاتي ريماك".

كشفت ماركة جينيسيس، العلامة الفخمة التابعة لـ هيونداي، عن نسخة رياضية جديدة من طراز G80 SPORT الفاخر ومقرر طرحها في 2022.

كشفت شركة ريفيان المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية، عن تفاصيل تصنيع أول دفعة من سيارات أمازون الكهربائية بعد عامين من الإعلان عنها.

تخطط شركة "دايملر" المالكة لمرسيدس، للكشف عن كيان اقتصادي عملاق من المتوقع أن ينافس بقوة في قطاع السيارات الفارهة.

أطلقت شركة فولكسفاجن النسخة الخاصة Urban Sport من سيارتها Tiguan، والتي تتمتع بتجهيزات خاصة وملامح أكثر جاذبية وتفردا.

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بالالتزام بالجداول الزمنية لتغيير زيت المكابح بالسيارة، والذي تحدده الشركة المنتجة.