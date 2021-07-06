مرسيدس CLE كوبيه وكشف 2023 تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أيام، ظهرت سيارة مرسيدس كشف جديدة أثناء اختبارها لتؤكد شائعات تطوير العلامة الألمانية لموديل كوبيه وكشف جديد باسم CLE ليحل محل سيارات الكوبيه والكشف لموديلات C-Class و E-Class.

الهدف هو تبسيط مجال الكوبيه والكشف لمرسيدس، وهي استراتيجية بدأت منذ أشهر مع اتخاذ قرار إيقاف إس كلاس كوبيه وكشف في الجيل الجديد، وإيقاف موديل SLC، كما ألغت مرسيدس سيارة AMG GT رودستر للتركيز على الجيل القادم من AMG SL.

بالعودة لسيارة CLE كوبيه وكشف الجديدة فقد ظهرت في تصاميم توقعية أنيقة من موقع موتور 1، وقد تم وصفها بـ C-Class ببابين بخارجية مقتبسة من E-Class.

للأسف لن نعلم مدى دقة هذا التصميم قريباً لتأخر تدشين نسخة الكشف من CLE الجديدة إلى النصف الثاني من 2022، ونسخة الكوبيه إلى 2023.