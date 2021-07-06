محدد السرعة القصوى قد يتم وضعه إلزامياً في السيارات!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قرر الاتحاد الأوروبي أن جميع السيارات الجديدة التي تُباع في أوروبا بعد عام 2022 يجب أن تكون مزودة بمحددات سرعة، حيث تم اتخاذ هذا القرار في 2019 لكن يجب أن نُعيد النظر فيه حيث نقترب الآن من موعد بدء تنفيذ القرار.

يوضح بعض الخُبراء أن التقنية الجديدة ستعمل عن طريق استخدام مزيج من بيانات الجي بي اس وكاميرات التعرف على إشارات الطريق لمعرفة السرعة الصحيحة التي يجب على السيارة الالتزام بها.

وعلى الرغم من أن الموعد النهائي لم يتبقى عليه سوى 12 شهراً حيث سيبدأ التطبيق في شهر يونيو القادم، إلا أن بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة، ولكن يبدو أن السيارات ستشجعك على الالتزام بحدود السرعة من خلال أضواء وأصوات التحذير أو حتى تقليل السرعة آلياً مما يجعل تجاوز الحد الأقصى مستحيلاً.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن تقنيات قراءة إشارات الطريق لا تعمل بشكل مثالي دائماً مما يتسبب في الكثير من المشاكل، لكن التقنية بشكل عام ستقوم بتقليل الحوادث بشكل ملحوظ، والسؤال الآن، هل سيتم تطبيق مثل هذه القرارات في المملكة العربية السعودية قريباً؟