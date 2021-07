جنرال موتورز تعلن إلغاء مشغل الأسطوانات في سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نعيش حالياً في زمن التقدم التقني، وسياراتها هي دليل على هذا التقدم السريع، وأحد الأشياء الأبرز هي الأنظمة الترفيهية والتي يتم تحديثها باستمرار من قبل كل الشركات، فمثلاً كشفت بورشه للتو عن نظام جديد كلياً، ونظام جمس همر الكهربائية المطور بالتعاون مع جوجل، لكن لا يتم تحديث جميع الأنظمة وبعضها لا يزال يقدم تقنية قديمة وهي مُشغل الأسطوانات، حيث ظلت شيفروليه اكسبريس وجمس سافانا تحويها، لكن جنرال موتورز أعلنت أخيراً التخلي عن مُشغلات الأسطوانات، مما يعني أنه لن توجد سيارة من المجموعة تدعم مُشغلات الأسطوانات بعد ذلك.

كل شيء عن شيفروليه إكسبريس وجمس سافانا كلاسيكي، وإزالة مشغل الأسطوانات الذي يتوفر قياسياً أو اختيارياً لن يُغير ذلك كثيراً، ويجدر بالذكر أنه كان لا يزال بإمكانكم الحصول على مُشغل الأسطوانات في بعض مُنتجات جنرال موتورز الجديدة مثل شيفروليه سيلفرادو، وشاحنات شيفروليه Low Cab Forward، ولكن هذه سيارات تُجارية وقرار الشركة يشتمل على سيارات الرُكاب فقط.

ووفقاً لجنرال موتورز، فقد أصيب مشترو سيارات مثل سييرا بخيبة أمل عندما اكتشفوا أن مشغل الأسطوانات لم يعد متوفراً بشكل اختياري، حيث يحب الكثير منهم تشغيل الأغاني الموسيقية من خلالها، والشعور بجسم مادي هو الوسيلة المفضلة لديهم وليس تشغيلها عبر الجوار، وبطبيعة الحال، فإن هؤلاء الأشخاص هم أقلية، ويُفضل الكثير الآن استخدام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بدلاً من ذلك.

وفي الختام، يحب بعض الناس الشعور بالكلاسيكية، وهذا هو السبب في أن لكزس لا تزال توفر سيارتها LC 2021 مع مشغل أسطوانات، ولكن في النهاية، ستكون جميع السيارات رقمية ولاسلكية، وبالنسبة لسيارتي شيفروليه وجمس الفان سالفتي الذكر، فنأمل أن يكون إزالة مُشغل الأسطوانات بداية لنهضتهم.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin