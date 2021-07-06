أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 لدى عبداللطيف جميل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً رسمياً إلى أسواق المملكة العربية السعودية عند الوكيل الحصري للصانع الياباني شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واليوم، سنتعرف على أسعارها الرسمية عند الوكيل.

الفئات والأسعار

الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لدى عبداللطيف جميل كالتالي “شاملة ضريبة القيمة المضافة”:

فئة GXR-L2 بسعر 262,545 ريال سعودي

فئة GXR-L3 بسعر 292,445 ريال سعودي

فئة GXR-L4 بسعر 304,405 ريال سعودي

فئة VX بسعر 362,250 ريال سعودي

فئة VXR بسعر 404,570 ريال سعودي

التصميم الخارجي والداخلي

نبدأ بالتصميم الخارجي، حيث تتميز السيارة بترقيات تصميمية عديدة، حيث تأتي بمصابيح أمامية ليد مع تعديل أوتوماتيكي لمستوى الإضاءة، ورذاذ ماء للمصباح الأمامي، مع مصابيح نهارية ليد، وإشارات الإنعطاف الأمامية والخلفية بإضاءة تتابعية، كما تتميز بكشافات ضباب أمامية إل إي دي، مع شبك امامي فضي وكروم في الفئة العُليا، مع تطعيمات كرومية على المصد الأمامي والخلفي وإطارات النوافذ.

من الجانب، يُمكنك رؤية جنوط ألومنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة، في حين أن المرايا الخارجية كروم بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، وتميل المرايا إلى الأسفل عند الرجوع إلى الخلف، ويُمكن طيها كهربائياً، وتتميز الفئة العليا بمقابض أبواب مطعمة بالكروم، وشريط حماية جانبي كرومي، وعتبة جانبية بغطاء ملون و اضاءة، وفي الخلف، نرى الخطاف الخلفي لجر العربات، والجناح الخلفي، مع رذاذ ماء للكاميرا الخلفية.

من الداخل، تحصل السيارة على مقصورة فسيحة تسع لـ 7 رُكاب، في مقاعد من الجلد الفاخر، في حين أن المقاعد الامامية تأتي بتحكم كهربائي مع ذاكرة لمقعد السائق، مع تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية والخلفية، ومقود مكسو بالجلد والخشب قابل للتعديل كهربائياً مع ذاكرة، ويحتوي على أزرار تحكم، بالإضافة إلى مقبض نقل الحركة مكسو بالجلد، وتخشيب داخلي.

تتميز المقصورة أيضاً باضاءة أرضية، وعتبة مضيئة للأبواب الأمامية والخلفية، مع إضاءة ترحيبية للأبواب، وفرشات أرضية فاخرة، بالإضافة إلى واقيات شمس قابلة للتعديل مع مرآة و اضاءة، وفتحة سقف، كما تتوفر بتحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي، ومسند ذراع خلفي مع حامل أكواب، بالإضافة إلى فرشة فاخرة لصندوق الأمتعة والذي يُمكنك الوصول إليه عبر باب خلفي كهربائي مع حساس تمرير القدم.

التقنيات

بالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي السيارة بعدادات أوبتيترون مع شاشة معلومات قياس 7 بوصة، ونظام صوتي مدمج (EMV) بشاشة قياس 12.3 بوصة، وعدد 14 سماعة جي بي ال، مع نظام ملاحة ونظام آبل كاربلاي، بالإضافة إلى نظام ترفيه خلفي بشاشتين، وميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ومكيف أوتوماتيكي أمامي وخلفي بتحكم مستقل لأربعة مناطق، مع شاحن جوال لاسلكي، ومنفذ طاقة 220 فولت، ومنفذ USB لصف المقاعد الأمامي والثاني والثالث.

وتتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام الدخول الذكي على جميع الأبواب

زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع نظام إيقاف وتشغيل المحرك الأوتوماتيكي لتوفير الوقود

خاصية تشغيل المحرك عن بعد

نظام تويوتا للأمان (TSS)

نظام تتبع المسار (LTA)

نظام الضوء العالي التكيفي (AHS)

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM)

4 كاميرات مع نظام الرؤية المحيطية

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية والداخلية ذاتية التعتيم

حساسات أمامية و خلفية

نظام تسهيل الانعطاف

نظام الزحف

نظام اختيار التضاريس المتعددة

تعليق متغير تكيفي

نظام التحكم في توازن السيارة، مع نظام السيطرة على الإنزلاق

فرامل مانعة للانغلاق، مع موزع قوة الفرامل الكهربائي

نظام المساعدة على صعود/ نزول المرتفعات

نظام التحكم بتمايل المقطورة

وسائد هوائية: أمامية + الركبة + جانبية (للصف الأول والثاني) + ستائرية

نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك + انذار

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)

حقيبة السلامة

المحرك

وفي الختام، بالنسبة للقوة، فتستمدها جميع فئات لاندكروزر 2022 المتوفرة حالياً من محرك بست أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يولد قوة 409 حصان و650 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات مع خاصية التحكم اليدوي، مع نظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 110 لتر، وتتميز السيارة بـ دفرنس تفاضلي خلفي محدود الإنزلاق (LSD)، مع 5 اختيارات لوضعيات القيادة.