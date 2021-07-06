ريماك تستحوذ على بوجاتي.. تفاصيل أضخم صفقة بسوق السيارات الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استحوذت شركة ريماك للسيارات الكهربائية الخارقة على بوجاتي من شركة فولكس فاجن لتشكيل شركة جديدة تسمى "بوجاتي ريماك".

وتمتلك ريماك الكرواتية،بموجب الصفقة حصة مسيطرة بنسبة 55% في بوجاتي، العلامة التجارية الفرنسية البالغة من العمر 112 عامًا والمعروفة بسياراتها الخارقة.

وتمتلك علامة بورش من فولكس فاجن الأسهم المتبقية في بوجاتي.

وبالرغم من أن بورش تمتلك بعض الأسهم في ريماك، إلا أن الملكية الكاملة لن تمنحها حصة مسيطرة في بوجاتي.

ومن المقرر أن يقود بوجاتي ريماك، ماتي ريماك، الذي أسس الشركة في عام 2009 في مرآب لتصليح السيارات وطورها لتصبح واحدة من أكثر مزودي التكنولوجيا شهرة في هذا المجال.



وحسب موقع "موتور وان"، المعروف عن الشركتين بأنهما الأبرز في مجال تصنيع السيارات الرياضية الخارقة، ذات معدل التسارع الأقوى في العالم.

وسيكون أول نتاج للتعاون بين الشركتين، عقب صفقة الاستحواذ الضخمة، سيارتين يتم الإعلان عن تفاصيل مواصفاتهما قريبا.



وأصبحت ريماك خلال تلك الفترة علامة تجارية مطلوبة.

ودعا العديد من صانعي السيارات القدامى الشركة الناشئة - ريماك- للمساعدة في بناء سياراتهم الكهربائية الخارقة.

وأصدرت ريماك في وقت سابق من هذا العام محرك Nevera. وهو محرك رباعي بقوة 1914 حصانًا لعرض الكهرباء. مع سرعة قصوى تبلغ 258 ميلاً في الساعة. والقدرة على الانتقال من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.85 ثانية.

وقالت ريماك: تستمر كل من بوجاتي وريماك كعلامات تجارية منفصلة مع الاحتفاظ بمرافق الإنتاج وقنوات التوزيع الحالية. بالإضافة إلى ذلك تمثل ريماك بوجاتي الشركة التي تطور مستقبل سيارات بوجاتي وريماك. وذلك من خلال دمج الموارد والخبرات في البحث والتطوير والإنتاج ومجالات أخرى.