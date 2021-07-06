للطرق الوعرة.. جينيسيس تكشف عن نسخة رياضية من طراز G80

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة جينيسيس، العلامة الفخمة التابعة لـ هيونداي، عن نسخة رياضية جديدة من طراز G80 SPORT الفاخر ومقرر طرحها في 2022 .

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية الأولى التي تطرح للطراز الجديد، الذي ينضم كفئة رياضية عالية الأداء لمجموعة الفئات التي تتوفر سلفا من موديل G80 الفخم.

وتطرح هذه الفئة الرياضية من طراز G80 بإطارات بقياس 20 بوصة، مع محرك توربيني مزدوج، فئة V6 بسعة 3.5 لتر ، بعزم دوران 391 لفة/قدم.









ويتمتع الطراز بقدرات اقتحام الطرق الوعرة، عبر نظام القيادة رباعية الدفع، ويدل على ذلك شعار 4WD المضاف لخلفية السيارة.

ومن الداخل، دعمت جينيسيس من رفاهية الطراز، بتطريز عجلة القيادة باللون الأحمر، ليتماشى مع إطلالته الحمراء الخارجية، ومظهر جلود مقاعده الفخمة من الداخل.



