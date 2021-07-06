الكشف عن موعد تصنيع أسطول سيارات أمازون الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ريفيان المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية، عن تفاصيل تصنيع أول دفعة من سيارات أمازون الكهربائية بعد عامين من الإعلان عنها.

ونقل موقع "إنسايد إي في" عن "آر جي سكارينج" المدير التنفيذي لـ "ريفيان" الأمريكية، قوله، إن السيارات في طريقها لدخول مرحلة التصنيع قريبا.

وكانت أمازون قد أعلنت في عام 2019 عن نيتها تدشين أسطول كامل من السيارات الكهربائية سيخصص لتوصيل منتجات الشركة لعملائها، واستثمرت أمازون بهذا الأسطول 700 مليون دولار.

ومن المقرر أن يضم هذا الأسطول 100,000 ألف سيارة توصيل من ريفيان تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتصنع أول دفعة منه وقوامها 10,000 آلاف سيارة بحلول 2022.

كيف تصنع أمازون سياراتها ؟

نشرت شركة أمازون عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب فيديو كشفت خلاله كواليس صناعة التصميم الداخلي والخارجي لسيارات أسطولها الكهربائي.



وسبق أن أعلنت شركة أمازون الكبرى للتجارة الإلكترونية عن شرائها لأسطول كبير من السيارات الكهربائية من فئة VAN تخصصه للشحن وتوصيل البضائع والمنتجات لعملائها، من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية الناشئة "ريفيان".

ووفق موقع "إنسايد إي في"، ظهر بالفيديو فريق عمل تصميم الطراز، ومراحل إجراء التجارب وصناعة النماذج التجريبية من الطراز عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وحسب ما أفاد الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات الكهربائية فإن عقد الشراكة بين أمازون وريفيان ينصص على حصول أمازون على 100 ألف سيارة كهربائية من فئة VAN تصنعها لها شركة ريفيان، في إطار رغبة أمازون بالمساهمة في الحد من التلوث البيئي على سطح كوكب الأرض، بالحد من استخدام السيارات المنتجة للعوادم الضارة، بتحويل جميع السيارات التي تعمل تحت خدمتها للطاقة الكهربائية الخضراء.

وذكر "إنسايد إي في" أن أمازون أعلنت رسميا أن أسطولها من سيارات الشحن من ريفيان سيبدأ مهام عمله في شحن وتوصيل البضائع بداية من عام 2021 المقبل.



