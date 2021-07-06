90%.. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يشارف النهاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء، أنه أتم سحب قرابة 90 % من قواته من أفغانستان في أحدث تقرير عن جدول انسحابه من البلاد بعد حرب دامت عقدين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة سلمت رسميا أكثر من سبع منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية.



يأتي ذلك فيما كشف تقرير أن الحرب الذي أطلقتها واشنطن على أفغانستان في 7 أكتوبر 2001 وبعد أسابيع على اعتداءات 11 سبتمبر، تعد الأطول التي انخرطت فيها أمريكا.

وبلغ التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان ذروته عام 2011 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مع وجود 98 ألف جندي على الأرض بحسب أرقام البنتاجون.

وتدخل تحالف من 38 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي في النزاع الأفغاني في ديسمبر/كانون الأول 2001، لكن الولايات المتحدة شاركت بالعدد الأكبر من الجنود.

وفي فبراير/شباط 2020 حين وقعت الولايات المتحدة الاتفاق التاريخي مع طالبان الذي نص على انسحابها بالكامل من أفغانستان، قدر البنتاجون عدد الجنود الأمريكيين الذين لا يزالون في البلاد بحوالى 14 ألفا.

وفي 1 مايو/أيار 2021، الموعد النهائي الأساسي للانسحاب، الذي أرجئ إلى 11 سبتمبر القادم بقرار من الرئيس جو بايدن، كان لا يزال هناك في أفغانستان 9500 جندي أجنبي بينهم 2500 أمريكي.

واليوم، كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن عناصر حركة طالبان الأفغانية سيطرت على أهم المنافذ الحدودية بين أفغانستان وإيران.

ونشرت المصادر ذاتها مقطع فيديو يظهر مسلحي حركة طالبان وهم يستقلون دراجات نارية ويحملون الأسلحة وينتشرون في "دوغارون" الحدودي مع إيران.

وكتب النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي محمود صادقي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يستشهد بهذا المقطع الفيديو، متسائلاً: "طالبان تسيطر على منفذ دوغارون وإسلام قلعة المنطقة الاقتصادية الحرة بين إيران وأفغانستان، المسؤولين الإيرانيون ليس لديهم توضيح حتى الآن؟".

ويعد منفذ "دوغارون" الحدودي الذي يبعد بمسافة 18 كيلومتراً عن مدينة تايباد التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، من أهم المنافذ الحدودية التجارية مع أفغانستان كما أنه معبر لعبور المسافرين بين البلدين.