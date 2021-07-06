مفاجأة مرسيدس.. كيان عملاق يكتسح سوق السيارات الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شركة "دايملر" المالكة لمرسيدس، للكشف عن كيان اقتصادي عملاق من المتوقع أن ينافس بقوة في قطاع السيارات الفارهة.

والكيان ،وفق مصادر صحفية، يجمع بين ماركة AMG، المصنعة للمحركات عالية الأداء التابعة لمرسيدس، وماركة "مايباخ" التابعة لمرسيدس أيضا والمصنعة للموديلات الفارهة، وإليهما تنضم فئة سيارات مرسيدس G-CLASS المعروفة أيضا باسم الفئة – G .



وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الكيان العملاق من المقرر أن يعلن عنه في سبتمبر المقبل، ضمن فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات.

ونقل الموقع تصريحات لمتحدث رسمي باسم مجموعة "دايملر"، يفيد بأن هذا الدمج سيقوي من مكانة الماركات الثلاث ويتوافق مع السياسة المستقبلية للمجموعة العملاقة المسئولة عن مرسيدس والأفرع التابعة لها.

يذكر أن فئة G-CLASS هي الفئة المتخصصة بتصنيع السيارات الفارهة المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة تحت مظلة مرسيدس.

وسبق أن أدخلت شركة برابوس تعديلات تقنية على السيارة مرسيدس الفئة G لتحولها إلى "صاروخ".



وتنطلق النسخة المعدلة G 900 Rocket Edition بقوة 662 كيلووات/900 حصان بدلا من 430 كيلووات/585 حصانا، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1250 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة ينطلق الصاروخ الألماني من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 280 كلم/س بدلا من 250 كلم/س.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V8، زادت قوته من 450 كيلووات/612 حصانا إلى 588 كيلووات/800 حصان، مع عزم دوران أقصى 1000 نيوتن متر.



ويبلغ سعر النسخة المعدلة من GLE 299 ألف يورو، بينما يبلغ سعر النسخة المعدلة من GLS 308 ألف و968 يورو. لتر/100 كلم.



ويقتصر إنتاج السيارة G 900 Rocket Edition المعدلة على 25 نسخة فقط بسعر يبدأ من 571 ألفا و270 يورو.