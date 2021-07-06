رئيس بوجاتي الجديد يتحدث عن مستقبل العلامة بعد الاندماج مع ريماك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد يوم من إعلان بوجاتي عن اندماجها الرسمي مع شركة ريماك، عقد رئيس شركة ريماك والرئيس القادم للشركة الموحدة، ماتي ريماك، مؤتمراً صحفياً في كرواتيا للتحدث عن مستقبل بوجاتي.

ووضح ريماك أن الشركة الموحدة ستحافظ على الهوية المستقلة لكل علامة، وأن التعاون سينصب على المجالات التقنية، خاصة في تصنيع البطاريات الكهربائية، مع استمرار إنتاج سيارات بوجاتي في فرنسا، ولكن مع نقل المقرات الرئيسية لكرواتيا.

وأكد ريماك أن بوجاتي ستطرح أول سيارة كهربائية لها قبل نهاية العقد الجاري، كما ستستمر في تطوير محركات الاحتراق الداخلي ولكن بتقنيات هجينة مكثفة جداً حسب وصفه.

من المعلومات المثيرة الأخرى الصادرة عن الاندماج أن بوجاتي ستطرح منتجات جديدة “مختلفة” خارج نطاق الهايبركار بدون توضيح.. ومن الصعب تحديد طبيعة هذه المنتجات أو الموديلات القادمة للوقت الحالي.