جريت وول موتورز ستطرح تقليد موديل بيتل في أوروبا فكيف سترد فولكس واجن؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أثارت شركة جريت وول موتورز الصينية الجدل في معرض شانغهاي للسيارات في أبريل الماضي بعد تدشين سيارة “ORA Punk” المستوحاة بشكل واضح من فولكس واجن بيتل في التصميم.

وقد وضحت فولكس واجن وقتها أنها تدرس الأمر مع استعدادها لاتخاذ أي خطوات قانونية لازمة لحماية حقوقها الفكرية، والآن نعلم أن جريت وول موتورز سجلت تصاميم سيارتها الجديدة في مكتب براءات الاختراع الأوروبي، ما يفتح المجال لمقاضاتهم في المحاكم الأوروبية إن رغبت فولكس واجن بذلك.

وفي الواقع سجلت الشركة الصينية تصميم سيارتين مشابهتين للبيتل، الأولى بالمصابيح الدائرة الأيقونية للموديل الكلاسيكي مع الرفارف المنحدرة ونفس جنوط السيارة المدشنة في معرض شانغهاي.

الثانية تأتي بتصميم أكثر كلاسيكية أقرب لنسخة الستينات من فولكس واجن بيتل، وقد تم تسجيل السيارتين في أوروبا في بداية شهر يونيو “للحصول على الحقوق الحصرية لتصميم وبيع السيارتين في الاتحاد الأوروبي”.

وبينما قررت فولكس واجن إيقاف موديل بيتل العصري في 2019 كما أكدت أكثر من مرة على عدم اهتمامها بإعادة إحياء الموديل الأيقوني كسيارة كهربائية، إلا أن خطوة جريئة كهذه من جريت وول موتورز قد تؤدي في الغالب لردة فعل قانونية من فولكس واجن، لننتظر ونرى.