كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً تكشف مواصفاتها وأرقام الأداء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا المواصفات التقنية لسبورتاج 2022 الجديدة كلياً بعد أربعة أسابيع من الكشف عن أول صور رسمية للسيارة.. وستنطلق سبورتاج القادمة بقاعدة عجلات قصيرة أو طويلة حسب السوق.

وستتوفر السيارة بعدة محركات تشمل محرك 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 177 حصان وعزم 264 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات أو ناقل يدوي 6 سرعات، ومحرك ديزل 2.0 لتر تيربو بقوة 183 حصان وعزم 416 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

وصرحت كيا إن السيارة ستأتي بعدة محركات بنزين وديزل أخرى ولكن لم تكشف مواصفاتهم بعد، بالإضافة إلى محركات هجينة جديدة.

كما تحسنت إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة للسيارة بفضل انتصالها لمنصة N3 الجديدة، وتدعم السيارة وضعيات قيادة متعددة تشمل الرمال والوحل والثلوج والوضعية الاقتصادية وسبورت والراحة والوضعية الذكية للمدن، مع نظام تحكم كهربائي ذكي في نظام التعليق لتوفير أقصى درجات الراحة وضبط التعليق بشكل أوتوماتيكي أثناء القيادة.

وستتوفر السيارة بعدة أنظمة سلامة متطورة تشمل التفادي المبكر للاصطدام والكروز كونترول الذكي المبني على الملاحة والركن الذكي عن بعد، وستأتي سبورتاج الجديدة بجنوط 17,18,19 إنش حسب السوق والفئة.

بالنسبة للداخلية فقد حصلت على تحديثات شاملة كذلك، تشمل شاشة لمسية 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12 إنش وكونسول أوسط جديد كلياً.

