فولكسفاجن تطلق نسخة خاصة من Tiguan

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أطلقت شركة فولكسفاجن النسخة الخاصة Urban Sport من سيارتها Tiguan، والتي تتمتع بتجهيزات خاصة وملامح أكثر جاذبية وتفردا.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الخاصة Tiguan Urban Sport تتميز من خلال المصدم الخلفي المطلي بنفس لون السيارة مع عناصر الكروم، والشريط العاكس الممتد على المؤخرة مع الاسبويلر المطلي باللون الأسود، وهو اللون نفسه، الذي يظهر على مبيت المرايا.

وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة، كما تم تجهيزها بزجاج معتم في الخلف مع توقيعات باسم النسخة على الأبواب.

وتتألق المقصورة الداخلية بأشرطة صعود مضاءة، مع دواسات معدنية، وحصير خاص مع خيوط حياكة باللون الرمادي، كما تزدان السيارة بفرش خاص مع خيوط حياكة متباينة باللون الأحمر على المقاعد المريحة في المؤخرة.

ولتتمتع السيارة بالمزيد من الطابع الرياضي تم إجراء تعديلات على مجموعة التعليق.

وتتوفر للسيارة الخاصة مجموعة من محركات البنزين والديزل. ويبلغ سعر موديل البنزين الأساسي بقوة 130 حصانا 33 ألفا و125 يورو، بينما يبلغ سعر موديل الديزل الأساسي بقوة 133 حصانا 35 ألفا و475 يورو.

مواصفات فولكسفاجن Tiguan Urban Sport

تأتي بفئتين بنزين وديزل

الفئة الأساسية (بنزين) بقوة 130 حصانا

33.125 ألف يورو سعر الفئة الأساسية

فئة الديزل تأتي بمحرك 133 حصانا

35.475 ألف يورو سعر فئة الديزل

تعديلات فريدة على مجموعة التعليق

المقصورة الداخلية تتمتع بأشرطة صعود مضاءة، مع دواسات معدنية، وحصير خاص مع خيوط حياكة باللون الرمادي، كما تزدان السيارة بفرش خاص مع خيوط حياكة متباينة باللون الأحمر على المقاعد المريحة في المؤخرة.

18 بوصة حجم الإطارات (الجنوط) المصنوعة من معدن خفيف

مصدم خلفي مطلي بالكروم