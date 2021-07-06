الإفراج عن ناقلة الحاويات “إيفر غيفن” الأربعاء القادم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف المتحدث الرسمي باسم الشركة المالكة للناقلة العملاقة “إيفر غيفن” التي كانت قد جنحت في قناة السويس بمصر، عن التوصل إلى تسوية مع هيئة القناة للافراج عن ناقلة الحاويات.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم شركة “شوي كيسن كايشا” اليابانية المالكة للناقلة العملاقة “إيفر جيفن” إنه سيتم الإفراج عن ناقلة الحاويات يوم الأربعاء دون أن يذكر أية تفاصيل بشأن الاتفاقات الأخيرة مع هيئة القناة.

وأعلنت شركة المحاماة البريطانية “ستان مارين” والممثلة للملاك وجهات التأمين، أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثّفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس تم التوصل إلى اتفاق “من حيث المبدأ بين الطرفين”.

وتجدر الإشارة إلى أن الناقلة العملاقة “إيفر جيفن” ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة العالمية عبر القناة، وفي البداية طالبت قناة السويس بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليون دولار.. ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.