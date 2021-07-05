موجز ”الخليج 365” للسيارات.. الوقود الإلكتروني وأسباب سخونة المحرك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

ارتفاع حرارة محرك السيارة من الأمور المزعجة التي يتعرض لها السائق،خاصة لمن لايملكون خبرة التعامل مع أعطال المركبات.

في الرحلات الطويلة بصحبة العائلة يحتاج قائد السيارة إلى أكثر من صندوق أمتعة بالسيارة، ويقدم صندوق السقف حلا لمثل هذه المشكلة.

كشفت شركة Cigarette Racing النقاب عن القارب الفاخر 41' Nighthawk AMG Black Series الجديد المستوحى من سيارة مرسيدس AMG GT Black Series.

يشهد عالم السيارات حاليا اتجاها جديدا يتمثل في تطوير ما يعرف باسم "الوقود الإلكتروني".