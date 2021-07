رصد بي إم دبليو X7 فيس ليفت بمصابيح منقسمة جديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تناقلت شائعات عن تطوير بي إم دبليو لتصميم أمامي جديد لسياراتها بمصابيح أمامية منقسمة، ويبدو أن الشائعات كانت في محلها مع ظهور X7 فيس ليفت القادمة في صور تجسسية بهذه المصابيح.

وبما أن X7 فيس ليفت ستشارك العديد من ملامح تصميمها مع الفئة السابعة الجيل القادم، فمن المتوقع رؤية هذه المصابيح المنقسمة في الفئة السابعة كذلك، وأيضاً في موديل X8\XM إس يو في الجديد كلياً.

بالنسبة للتحديثات الأخرى المتوقعة لـ X7 القادمة فتشمل مصابيح خلفية LED مختلفة تماماً وشبك أمامي أعرض وأنابيب عادم رباعية جديدة، مع تحديثات تقنية متعددة للداخلية لجوانب الترفيه والسلامة ومواد أفخم.

وسيتم تدشين بي إم دبليو X7 فيس ليفت الجديدة قبل نهاية 2021 مع طرحها في الأسواق في النصف الأول من 2022.

