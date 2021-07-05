هل ستؤدي أنظمة السلامة الجديدة لخفض أقساط التأمين؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – السيارات الجديدة الآن مزودة بخيارات تقنية لا حصر لها، سواء في الترفيه أو السلامة.. وسنركز اليوم على جانب السلامة الذي يهدف لإنقاذ حياة الأفراد أو تخفيف حدة الصدمات على أقل تقدير، ولكن في المقابل تؤدي هذه التقنيات لزيادة أسعار الشراء بشكل معتبر.

ولكن ماذا عن التأمين؟ هل ستنخفض أقساط التأمين على السيارات بفضل التقنيات المتطورة الجديدة، والتي تتدخل بشكل أوتوماتيكي لإيقاف السيارة لتفادي الحوادث وما إلى ذلك.. بالطبع الإجابة تختلف حسب كل دولة وشركة، وقد أشارت دراسة أمريكية جديدة مدعومة من فورد أن الأقساط بالفعل تنخفض بما يقارب 20% في بعض الحالات.

بعض شركات التأمين في الولايات المتحدة تستخدم بيانات لتحديد فئة كل سيارة على حدة وما إذا كانت مزودة بأنظمة سلامة وتوجيه ذاتي متطورة، ما قد يؤدي لانخفاض الأقساط في حالات محددة.

وقد ركزت الدراسة على شركة State Farm تحديداً، والتي تقدم عروض تأمينية خاصة لملاك السيارات المزودة بتقنيات عصرية للكبح الأوتوماتيكي ورصد النقطة العمياء والتحذير من مغادرة حارة الطريق وغيرهم، وقد بدأت الشركة بتفعيل هذا النظام من 2010.

ويُذكر أن دراسات متعددة وضحت أن بعض التقنيات أفضل من أخرى في قدرتها على تفادي الحوادث.. على سبيل المثال، تقنية التحذير المبكر من الاصطدام تؤدي لخفض الحوادث بـ 27%، مع ارتفاع النسبة إلى 50% عند اقترانها بالكبح الأوتوماتيكي، وقد يتم استخدام هذه النسب الصادرة من دراسات رسمية لتحديد أقساط التأمين من الشركات المهتمة بهذه الخطوة.