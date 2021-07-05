بوجاتي تعلن اندماجها الرسمي مع علامة ريماك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بوجاتي رسمياً عن اندماجها مع علامة ريماك الكرواتية في شركة موحدة بمقرات رئيسية في كرواتيا، مع فتح أبواب الشركة الجديدة في نهاية العام الجاري.

بعد هذه الخطوة، ستمتلك ريماك حصة 55% من الشركة الجديدة، بينما تمتلك بورش المشرفة على إدارة بوجاتي حصة 45% من الشركة، مع العلم أن بورش تمتلك أيضاً حصة 24% من ريماك بعد استثمار بقيمة 83 مليون دولار -311 مليون ريال في مارس للاستفادة من الخبرات الكهربائية الهندسية العميقة لريماك.

في البداية ستركز الشركة الجديدة على إنتاج سيارتين بشكل رئيسي، سيارة شيرون الحالية بمحرك 16 سلندر وسيارة نيفيرا الكهربائية الجديدة التابعة لريماك، والمفترض أنها السيارة الأعلى تسارعاً في العالم، بتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 1.85 ثانية فقط.

وتنوي الشركتان التعاون في تطوير سيارات كهربائية وهجينة في المستقبل ولكن لا توجد تفاصيل محددة عنها بعد.. ونشير إلى أن رئيس ريماك، ماتي ريماك بعمر 33 عاماً، سيكون المدير التنفيذي الجديد لشركة بوجاتي-ريماك الموحدة.