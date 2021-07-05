مرسيدس ستدمج AMG ومايباخ وجي كلاس في مجموعة إدارية موحدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تخطط مرسيدس لدمج AMG ومايباخ وجي كلاس في مجموعة إدارية جديدة لدعم إنتاجيتهم وربحيتهم بدون التأثير على استقلالية كل علامة فرعية.

ويرى المدير التنفيذي لدايملر، أولا كالينيوس، أن العلامات الثلاثة ستتمكن من تحقيق نجاح سوقي أوسع في حالة إدراجهم تحت إدارة موحدة لتركيزهم على فئات سعرية مشتركة.

ومن المعتقد أن رئيس AMG الحالي، فيليب شايمير، هو المرشح الأرجح لإدارة المجموعة الإدارية الجديدة، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل في سبتمبر.

وستستمر AMG في التركيز على الجوانب عالية الأداء لسيارات مرسيدس مع استهداف طرح أول موديل هجين لها في 2022، سيارة وان هايبركار المستوحاة من الفورمولا 1، بينما ستستمر مايباخ في التركيز على طرح طرازات فائقة الفخامة لمنافسة بنتلي ورولزرويس، بينما ستقدم جي كلاس منتجات عالية الجودة بإمكانات ممتازة في القيادة على التضاريس الوعرة.