أسباب سخونة "محرك" السيارة.. وكيف تتغلب عليها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفاع حرارة محرك السيارة من الأمور المزعجة التي يتعرض لها السائق،خاصة لمن لايملكون خبرة التعامل مع أعطال المركبات.

وارتفاع "الحرارة" خاصة عند السرعة لها عدة أسباب قد يرجع بعضها إلى مشكلة في زيت المحرك وعدم قدرة مراوح تبريد الرادياتير على دفع كمية الهواء التي تلزم للتبريد، أو نقص ماء التبريد.

التقرير التالي يرصد أهم أسباب ارتفاع الحرارة وأضرارها وكيفية حل هذه المشكلة.





مروحة التبريد:



عادة تقوم مروحة التبريد أو كما تسمى مروحة الرادياتير بسحب الهواء من الخارج وهذا للمساعدة في التقليل من درجة حرارة سائل التبريد، لكن عند تلف المروحة فإن هذا يؤدي إلى إرتفاع حرارة المحرك، كما أن التلف قد يكون بإحدى الأجزاء الكهربائية للمروحة أو حساس الحرارة الموجود بها مما يتسبب في ارتفاع حرارة السيارة.

زيت المحرك:

يجب الحفاظ على زيت المحرك بكمية مناسبة لأن النقص يتسبب في الكثير من الأضرار للسيارة من بينها ارتفاع حرارة السيارة، و انتشار رائحة احتراق الزيت.

الجدير بالذكر أنه قد يرجع السبب أيضا في ارتفاع حرارة السيارة إلى نوعية الزيت المستخدم بما لا يتناسب مع محرك السيارة.

"طرمبة الماء":

تعتبر أحد أهم المكونات الأساسية لنظام التبريد بالسيارة، لأنها تقوم بدفع سائل التبريد عبر المحرك فور تشغيل السيارة، وعند إصابتها بالتلف فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة عند السرعة.





أضرار ارتفاع حرارة السيارة:

تآكل بعض أجزاء السيارة .

الإنسداد في أنابيب الوقود ومنع انتقال البنزين في الأنابيب.

تلف في الثرموستات ومضخة الماء.

تعطل المحرك .

التأثير على بعض الأنظمة الإلكترونية في السيارة ومنها برنامج الاتزان الإلكتروني والفرامل المانعة للإنغلاق.

الحلول:

عند ارتفاع حرارة السيارة سوف تلاحظ إضاءة لمبة التحذير داخل السيارة، وهنا عليك التوقف على الفور والفحص لأجزاء السيارة التي من الممكن أن تكون سبب في الحرارة.

وعلى سبيل المثال عليك بفحص الرادياتير والماء، وعند عدم قدرتك على معرفة سبب المشكلة عليك بالإستعانة بالمتخصصين لفحص السيارة وإصلاح التلف.