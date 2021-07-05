القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، إلى 7741 دينارا(57.63 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) 6774 دينارا(50.43 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى 5806 دينارا (43.23 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4516 دينارا (33.62 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3871 دينارا(28.82 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، اليوم الإثنين، إلى 240.756 ألف دينار (1792 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 54.191 ألف دينار (403.42 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب، بعد أن أدى هبوط الدولار، وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأمريكية متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر على الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.2 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:34 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 يونيو/ حزيران عند 1794.86 يوم الجمعة.

ومعظم الأسواق الأمريكية مغلقة الإثنين بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاءت الأرقام الرئيسية لتوفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغيير على مشاركة القوة العاملة، ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك "ساكسو"، إن الدولار تخلى عن جزء من قوته في الآونة الأخيرة بينما يتمسك الذهب ببعض مكاسب يوم الجمعة ليتحدى مجددا مستوى مقاومة قبل 1800 دولار.