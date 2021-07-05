صندوق السقف.. 4 إجراءات هامة لسلامة القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الرحلات الطويلة بصحبة العائلة يحتاج قائد السيارة إلى أكثر من صندوق أمتعة بالسيارة، ويقدم صندوق السقف حلا لمثل هذه المشكلة.

لكن هناك بعض التدابير الهامة لرحلة آمنة مع صندوق السقف، وفقا لما أوردته مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" الألمانية



التثبيت الجيد

عادة ما يكون بالسيارة تجهيزة مخصصة لتثبيت صندوق السقف على السيارة، كما أن هناك أنظمة بنقاط ربط خاصة في السقف، وعلى أية حال لابد من أن يتناسب حامل صندوق السقف مع الصندوق ومع موديل السيارة، وهو ما تحدده الشركة المنتجة في أوراق السيارة.

الوزن المسموح

يتعين عند التحميل مراعاة الوزن المسموح به في صندوق السقف (عادة ما يكون بين 50 و 75 كجم) والوزن الكلي المسموح به على السيارة ذاتها (بين 75 و100 كجم في الغالب)، مع مراعاة وزن الصندوق نفسه والحامل أيضا.

سلوك القيادة

لابد من العلم أن الوزن الإضافي والحجم الأكبر على السقف يؤثران على سلوكيات القيادة بما في ذلك التسارع والكبح؛ حيث يتغير مركز الثقل بالسيارة، لذا يوصى بالقيادة بسرعات منخفضة ومراعاة التيارات الهوائية المتقاطعة مع السيارة وتجاوز المنعطفات ببطء.

التحميل بشكل صحيح

يراعى تحميل الأغراض الثقيلة أسفل الصندوق وتأمينها وتأمين جميع الأمتعة بالأشرطة والأحزمة إن لزم الأمر، وأن يتساوى الوزن في جميع أجزاء الصندوق.