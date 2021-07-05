اخبار السيارات

جينيسيس G80 سبورت 2022 تكشف نفسها رسمياً

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس أول صور رسمية لموديل G80 سبورت 2022 بتصميم أكثر ديناميكية ورشاقة من الموديل القياسي.

هذا هو أول تأكيد رسمي على شائعات تطوير جينيسيس لنسخة رياضية لـ G80 الجيل الجديد كما فعلت مع الجيل السابق، مع استهداف تدشينها بشكل رسمي في الربع الثالث من العام.

وتتميز نسخة سبورت بجنوط جديدة 20 إنش ومصد أمامي معدل أكثر جراءة ولمسات كروم داكنة على الشبك وجوانب السيدان الفاخرة.

وتأتي الداخلية بلمسات حصرية كذلك على لوحة القيادة، بزخرفات ألمنيوم وكربون وتطريز ماسّي أنيق وتصاميم جديدة للمقاعد، كما أكدت جينيسيس على طرح النسخة بنظام توجيه خلفي، وسنعلم المزيد عنها خلال الأسابيع القادمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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