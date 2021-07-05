جينيسيس G80 سبورت 2022 تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس أول صور رسمية لموديل G80 سبورت 2022 بتصميم أكثر ديناميكية ورشاقة من الموديل القياسي.

هذا هو أول تأكيد رسمي على شائعات تطوير جينيسيس لنسخة رياضية لـ G80 الجيل الجديد كما فعلت مع الجيل السابق، مع استهداف تدشينها بشكل رسمي في الربع الثالث من العام.

وتتميز نسخة سبورت بجنوط جديدة 20 إنش ومصد أمامي معدل أكثر جراءة ولمسات كروم داكنة على الشبك وجوانب السيدان الفاخرة.

وتأتي الداخلية بلمسات حصرية كذلك على لوحة القيادة، بزخرفات ألمنيوم وكربون وتطريز ماسّي أنيق وتصاميم جديدة للمقاعد، كما أكدت جينيسيس على طرح النسخة بنظام توجيه خلفي، وسنعلم المزيد عنها خلال الأسابيع القادمة.