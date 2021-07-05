قارب فاخر مستوحى من "مرسيدس AMG".. تعرف على المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة Cigarette Racing النقاب عن القارب الفاخر 41' Nighthawk AMG Black Series الجديد المستوحى من سيارة مرسيدس AMG GT Black Series.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن طول القارب 41' Nighthawk AMG Black Series الجديد يبلغ 12.5 متر، كما يتميز بكابينة في المنتصف وببعض المكونات المصنوعة من ألياف الكربون مثل السقف.

ويوفر القارب مساحة لأكثر من 10 أشخاص في صالة على شكل حرف L في المؤخرة ومنطقة جلوس على شكل حرف U في مقدمة القارب.

ويعتمد القارب على 5 محركات خارجية V8 من نوع Mercury Racing 450R، كل منها ينتج 450 حصانا من سعة 4.6 لتر، وهو ما يعني دفع القارب بقوة 2250 حصانا، يصل بها القارب إلى السرعة القصوى 144 كلم/س.

ويظهر القارب بمفهوم ألوان مستوحى من موديلات AMG، وذلك بالاعتماد على اللون البرتقالي، مع العديد من شعارات AMG، ويظهر الجزء الداخلي باللون الرمادي والأسود، كما تم تجهيز مناطق الجلوس بفرش يعمل على التخلص من الحرارة.

ولم تفصح شركة Cigarette Racing عن سعر القارب الفاخر 41' Nighthawk AMG Black Series الجديد.