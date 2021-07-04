موجز ”الخليج 365” للسيارات.. صدمة فورد وهوس المشاهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

يجب استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف السقف القماشي بموديلات الكابريو، والاقتصار على مواد التنظيف المحددة من الشركة المنتجة للسيارة بحسب خبراء

هوس السيارات الرياضية يسيطر على المشاهير من عالم الرياضة والفن حول العالم، ما يدفع من هم ضمن هذه الفئة لإقتناء أسطول من هذا النوع.

قدمت صناعة السيارات البريطانية على مدار تاريخها مجموعة متميزة من السيارات كانت على قدر كبير من الجمال على مستوى التصميم الخارجي.

تشهد السنوات الخمس المقبلة طرح مجموعة استثنائية من السيارات الكهربائية من مختلف الماركات البارزة، بداية من 2021 وحتى ما بعد 2025.

شهدت مؤشرات مبيعات السيارات بالولايات المتحدة تراجعا لماركة فورد في مواجهة منافسيها ضمن فئات الشاحنات والسيارات عالية الأداء.