نصائح هامة عليك اتباعها عند تليين سيارة جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عند شرائك سيارة جديدة فإنها في فترة الاستهلاك الأولى، تحتاج إلى عناية خاصة، هذه الفترة تسمى فترة التليين، حيث تكون بعض أجزاء السيارة في حاجة إلى التأقلم والتجانس والتطبيع مع الأجزاء الأخرى في السيارة.

ومن أبرز الأجزاء التي تحتاج إلى تطبيع وتجانس هي بطانة المكابح مع الأقراص، وتطبيع الأجزاء المعدنية في المحرك وتجانسها، بالإضافة إلى تخلص الإطارات من المادة العازلة.

سابقاً كانت السيارات الجديدة تحتاج إلى فترة طويلة للتليين قد تصل إلى قطع 5 آلاف كم، وذلك نظراً لعدم تطور القطع الميكانيكية مثل وقتنا الحالى، حيث كانت تسمح ببقاء بعض الشظايا والزوائد على أسطح أجزاء المحرك والمكابح وممتص الصدمات وغيرهم.

لكن مع التقدم التقني والتكنولوجي في تصنيع السيارات حالياً، أصبحت الآلات والقطع الميكانيكية أكثر دقة وتمتلك أسطح ناعمة، ولا تنتج الشظايا والزوائد على أسطح أجزاء المحرك، لذا فقد قل زمن عملية التليين في السيارات الجديدة إلى 150 كم فقط.

ونظراً لأهمية التليين للسيارات الجديدة، نقدم لكم اليوم نصائح هامة يجب إتباعها أثناء فترة التليين، وهي كما يلي:

– يجب عدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل، تفاديا للإضرار بالأجزاء الداخلية للمحرك وزيادة استهلاكه للزيت وتقليل عمره الافتراضي.

– مراعاة السير بسرعات منخفضة لوجود مادة عازلة على الإطارات، وذلك لمسافة 150 كم حتى تزال المادة العازلة.

– عدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة أو القيادة في طرق غير ممهدة، كي لا يتم الضغط على المساعدات ونظام التعليق الهوائي.

– عدم القيادة على سرعات عالية (أكثر من 100 كم/س) كي لا تتعرض أجزاء المحرك والمكابح للضغط.