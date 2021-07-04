ارتفاع مبيعات سيارات هيونداي الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

كشفت مجموعة هيونداي موتور أن مبيعاتها من السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية قفزت بما يقارب 40% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب الطلب القوي على الموديلات الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن المبيعات المحلية المجمعة للنماذج الصديقة للبيئة من قبل الشركتين الفرعيتين لمجموعة السيارات الكورية- هيونداي موتور وكيا - بلغت 94435 وحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، مرتفعة من 67798 وحدة تم بيعها العام الماضي.

وكان من بين تلك السيارات 65473 وحدة من الموديلات الهجينة، والتي تستخدم مزيجاً من محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي يعتمد على البطارية.

وتشمل الموديلات الأخرى الصديقة للبيئة المركبات الكهربائية (إي في) والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (إف سي إي في) التي تعمل بالهيدروجين.

وارتفعت مبيعات هيونداي المحلية من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 35.5%على أساس سنوي لتصل إلى51085 وحدة في النصف الأول حيث طرحت مجموعة واسعة من الموديلات الهجينة وسيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل في أبريل (نيسان).

وقفزت مبيعات سيارات كيا الصديقة للبيئة بنسبة 44 % على أساس سنوي لتصل إلى 43350 وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، مدفوعة أيضاً بالطلب القوي على الطرازات الهجينة.