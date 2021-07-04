سيارات المشاهير.. سباق خاص في الكواليس وخلف الكاميرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هوس السيارات االرياضية يسيطر على المشاهير من عالم الرياضة والفن حول العالم، ما يدفع من هم ضمن هذه الفئة لإقتناء أسطول من هذا النوع.

ورغم ذلك يحرص البعض من المشاهير على اقتناء السيارات الرياضية الخارقة، التي تتمتع بسرعة فائقة ويتركز شغفهم بالسيارات على هذا النوع من الموديلات تحديدا.

وكشف عن ذلك موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، والذي قدم ضمن قائمة المشاهير المالكين لأسرع السيارات الرياضية.

وضمت القائمة، طراز فيراري اينزو الرياضي القوي الذي يضمه النجم نيكولاس كيدج لأسطوله من السيارات، ويعمل بمحرك بسعة 6.3 لتر ينتج قوة 651 حصانا.





والنجم روان أتكينسون، الذي يضم ضمن مجموعته من السيارات طراز مكلارين الرياضي الشهير F1، العامل بمحرك ينتج قوة 618 حصانا.





وديفيد بيكهام الذي يضم لأسطوله من السيارات طراز مكلارين الرياضي الخارق McLaren MP4-12C Spider الذي تصل سرعته القصوى لـ 207 أميال في الساعة.





ولاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس، الذي يضم لأسطوله من السيارات طراز بورش الرياضي القوي Porsche 911 Turbo S، الذي تصل سرعته القصوى لـ 195 ميلا في الساعة.





والملاكم فلويد مايويزر، الذي يضم لأسطوله من السيارات طراز Koenigsegg CCXR Trevita الرياضي العامل بمحرك ينتج قوة 806 أحصنة.





من بعده ضمت القائمة كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، الذي يضم لأسطوله من السيارات طراز بوجاتي فيرون، الذي تصل سرعته القصوى لـ 253 ميلا في الساعة.





والمنتج البريطاني سايمون كاول الذي يضم لأسطوله من السيارات طراز بوجاتي فيرون أيضا، نسخة عام 2007.





والنجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، الذي يضم لأسطوله من السيارات طراز فورد GT الرياضي موديل 2017 العامل بمحرك ينتج قوة 647 حصانا.



