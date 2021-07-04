أجمل تصميمات السيارات الإنجليزية.. عراقة وقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت صناعة السيارات البريطانية على مدار تاريخها مجموعة متميزة من السيارات كانت على قدر كبير من الجمال على مستوى التصميم الخارجي.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أجمل السيارات البريطانية التي طرحت من مختلف الماركات بفضل تصميمها الخارجي الأنيق.

ومن الكلاسيكيات ضمت القائمة في بدايتها طراز Jensen Interceptor، الذي طرح بتصميم خارجي متميز لفترة السبعينيات وعمل بمحرك V8 بسعة 6.3 لتر ينتج قوة 335 حصانا.





وضمن أجمل السيارات في تاريخ الصناعة البريطانية، طراز Mclaren F1 الذي طرح في التسعينيات وتمتد شهرته للوقت الحاضر، وعمل هذا الطراز بمحرك V12 بسعة 6.1 لتر ينتج قوة 618 حصانا.





ومن ماركة لوتس البريطانية، ضمت القائمة طراز Lotus Espirit، بنسخته لعام 1976، الذي طرح بأحد أبرز التصميمات في تاريخ الصناعة البريطانية.





ثم طراز أستون مارتن One-77 الذي طرح عام 2009، بتصميم مستقبلي استثنائي لفت له أنظار عالم السيارات في ذلك الوقت.





وطراز Austin Healey 3000 الكلاسيكي، كان أيضا من ضمن السيارات رائعة التصميم في تاريخ الصناعة البريطانية، وعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 150 حصانا.





جاء أيضا ضمن القائمة، النسخة الأحدث من طراز McLaren Speedtail الذي طرح بأحد أجمل التصميمات التي قدمتها ماركته، وعمل بمحرك ينتج قوة 1,036 ألف حصان تصل سرعته القصوى لـ 250 ميلا في الساعة.





وطراز Lotus Evija الرياضي الحارق، كان أيضا ضمن القائمة، بتصميم رائع ومحرك ينتج قوة 1,970 حصان.





جاء من بعده الطراز الكلاسيكي الشهير من ماركة استون مارتن، طراز Aston Martin DB5 صاحب التصميم الأيقوني لمشاركته في أفلام جيمس بوند.





في ختام القائمة جاء طراز جاجوار Jaguar E-Type الذي يحتفظ حتى الآن بأجمل تصميم لسيارة بريطانية الصنع، وعمل بمحرك ينتج قوة 265 حصانا.



