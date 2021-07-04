قائمة بالسيارات الـ SUV الكهربائية المرتقبة خلال 5 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد السنوات الخمس المقبلة طرح مجموعة استثنائية من السيارات الكهربائية من مختلف الماركات البارزة، بداية من 2021 وحتى ما بعد 2025.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات الكهربائية ضمن فئة SUV التي يتوقع طرحها بحلول 2025، وذلك وفق تاريخ طرحها الرسمي بالأسواق.

وضمت القائمة النسخة الـ SUV من موديل هامر EV من ماركة GMC الأمريكية، والذي يصل رسميا للأسواق في عام 2024، وسيعمل بمحرك كهربائي ينتج 625 حصانا.





وطراز بورش Porsche Macan EV الكهربائي ضمن فئة SUV، والذي من المتوقع أن يصل للأسواق بحلول عام 2023.





وطراز بيجو الكهربائي 5008 الذي يطرح ضمن فئة SUV، ويتوقع طرحه خلال السنوات الخمس المقبلة كأحد أبرز السيارات الكهربائية بهذه الفئة.





ومن بيجو أيضا، جاء ضمن القائمة، طراز 3008 الذي يطرح ضمن فئة SUV الكهربائية عام 2023 بمحرك هجين ينتج قوة 225 حصانا.





وطراز لاند روفر ديفندر 80 الذي يطرح بنسخة كهربائية ضمن فئات SUV بحلول عام 2023، وبمحرك ينتج قوة 246 حصانا.





ومن مرسيدس، ضمت القائمة، طراز G-Class EV/EQG الذي يطرح ضمن الفئات الكهربائية الـ SUV، قبل عام 2025، بمحرك كهربائي هجين ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.0 ثانية.





ومن فولفو جاء ضمن القائمة طراز C40 Recharge الذي يطرح ضمن فئات SUV الكهربائية بحلول عام 2022، ويعمل بمحرك ينتج قوة 402 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية.





والنسخة الكهربائية من طراز Kia Sportage التي تصل رسميا للأسواق بحلول عام 2023، ضمن فئات SUV الكهربائية.





وطراز Chevrolet Bolt EUV الذي تصل نسخته الـ SUV الكهربائية للأسواق بحلول عام 2022.



