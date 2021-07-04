نصائح هامة للعناية بسقف الكابريو القماشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجب استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف السقف القماشي بموديلات الكابريو، والاقتصار على مواد التنظيف المحددة من الشركة المنتجة للسيارة بحسب خبراء

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني أن عملية التنظيف بالفرشاة تتم باتباع بنية القماش ومن الأمام إلى الخلف وفي خطوط مستقيمة، أو اللجوء لترطيب القماش بالماء البارد لإزالة الاتساخات العنيدة أو حبوب اللقاح وما شابه.

وإذا لم يتم إزالة بعض الاتساخات فيجب استخدام المواد الخاصة مع إسفنجة وفرشاة، ثم شطفها مع الكثير من الماء. ومن الأفضل استخدام هذه المواد فقط لإزالة الاتساخات المستعصية وبدقة ووفقا للتعليمات حتى لا يتم الإضرار بمادة السقف.

وفي الصيف، قد يكون من الضروري استخدام الفرشاة والماء في كثير من الأحيان لانتشار حبوب اللقاح وإصابة السقف غالبا بفضلات الطيور والحشرات.

ويجب التحقق بانتظام من آلية رفع وخفض السقف وتشحيم المفاصل. ويمكن استخدام منتجات العناية المصنوعة من السيليكون للعناصر المطاطية لإكسابها المزيد من المرونة.

ويراعي قبل طي السقف أن يكون جافا، حتى لا تؤدي الرطوبة المتبقية فيه إلى تكوّن العفن، الأمر الذي يضره بشدة.

وتوضح الإرشادات الموجودة بدليل السيارة الوقت، الذي يجب فيه الذهاب بالسيارة إلى مراكز الغسل المتخصصة، والتي توفر برامج خاصة لموديلات الكابريو تراعي طبعا قلة الضغط على سقف السيارة عن الجسم العادي بنسبة قد تصل إلى 30%، ثم يتم تطبيق التشميع بعد يوم وبعد تمام جفافه بالكامل.