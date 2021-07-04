مسؤول يكشف تفاصيل تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول أمني إسرائيلي، الأحد، أن السفينة التي تعرضت لاعتداء في المحيط الهندي قد تكون هوجمت بطائرة مسيرة أو قوة خاصة إيرانية.

وأوضح المسؤول، في تصريحات صحفية، أنه "لا توجد إصابات بشرية جراء الهجوم على السفينة في المحيط الهندي"، مضيفا أن "الأضرار المادية بها طفيفة".

وكانت سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لهجوم في شمال المحيط الهندي، ما أدى إلى اشتعال حريق على متنها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، دون معرفة الأسباب أو وقوع إصابات.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن إسرائيل تعتقد أن إيران هي المسؤولة عنه".

وأشارت إلى أن "إعلان محطة "الميادين" المدعومة من حزب الله، يعني أن إيران تقف خلف الهجوم".

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن "السفينة ليست مسجلة على أنها إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وطاقمها من الأجانب".

وبدورها، قالت المحطة الإخبارية (12) إن السفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفير واسمها "تيندال"، وكانت تبحر تحت علم ليبيريا، وطاقم السفينة ليس إسرائيليا، ولم تقع إصابات في صفوفه.