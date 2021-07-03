صراع مبيعات السيارات في أمريكا.. فورد تتراجع ودوج بالصدارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مؤشرات مبيعات السيارات بالولايات المتحدة تراجعا لماركة فورد في مواجهة منافسيها ضمن فئات الشاحنات والسيارات عالية الأداء.

وكشف موقع "موتور وان" عن أن ماركة فورد، تراجعت مبيعات شاحنتها للمرة الأولى من فئة F، في مواجهة شاحنات من ماركات شيفروليه وRAM.

وتجددت أحزان الماركة الأمريكية بعد الكشف عن مؤشرات مبيعات السيارات عالية الأداء بأمريكا، والتي كشفت عن تراجع سيارات فورد موستانج، أمام سيارات دودج "تشالنجر".

وذكر تقرير الموقع أن سيارات دودج تشالنجر، حلت بالمركز الأول كأكثر السيارات عالية الأداء مبيعا بأمريكا في الربع الثاني من 2021، إذ بيع من هذا الطراز 15,052 ألف نسخة.

ومن بعده، حل بالمركز الثاني طراز موستانج من فورد، الذي بيع منه 14,676 ألف نسخة، بنسبة تراجع تصل إلى 6.6% مقارنة بنحو 2020.

وفيما يخص مبيعات الشاحنات، حلت شاحنات RAM بالمرتبة الأولى وفق معدل مبيعاتها بأمريكا بالربع الثاني من 2021، والتي وصلت إلى 164,232 ألف شاحنة.

في حين جاءت بالمركز الثاني شاحنات شيفروليه سيلفادور التي بيع منها 161,706 ألف نسخة، ثم شاحنات فورد F التي بيع منها 158,235 ألف نسخة.