موجز ”الخليج 365” للسيارات.. طائرة بي إم دبليو وأغلى الدراجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

يضم عالم صناعة السيارات ماركات "سعيدة الحظ" بما حصدته من شعبية كبيرة حول العالم، وموديلات أخرى عانت من قلة الاهتمام.

كشفت ماركة مازيراتي عن نسخة خاصة تطرحها من طراز Levante Trofeo Fuoriserie، منحتها لزبونها المميز الطاهي الإيطالي "مايسمو بوتورا".

كشفت تسريبات من داخل مكتب تسجيل براءات الاختراع الرسمي بالولايات المتحدة، عن سمة جديدة تسعى تسلا لإضافتها لشاحنتها "سايبر ترك".

تضم صناعة الدراجات النارية مجموعة من الموديلات التي طرحت بأعلى تكلفة شهدتها الصناعة طوال التاريخ.

كشفت مجموعة "جي بي غبور أوتو" المصرية عن أسعار سيارات هافال H6 الصينية، موديل عام 2022.

أعلنت ماركة بي إم دبليو عن نجاح تجربة تحليق داخل المدينة لأول سيارة طائرة تنتجها الشركة الألمانية.