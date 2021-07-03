السيارات "سعيدة الحظ".. 5 ماركات تدخل قلوب الملايين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم عالم صناعة السيارات ماركات "سعيدة الحظ" بما حصدته من شعبية كبيرة حول العالم، وموديلات أخرى عانت من قلة الاهتمام.

وكشف موقع "هوت كارز" عن قائمة لماركات السيارات التي تحظى بالشعبية الأكبر بين المهتمين بصناعة السيارات حسب دراسة أجراها، ترتكز على مدى شهرة السيارات التابعة لهذه الماركات.

وكانت ضمن ماركات السيارات المحبوبة في العالم، ماركة أستون مارتن، بفضل شعبية سيارات طرحتها عبر تاريخها مثل DB5، وDB7 Vantage V12.





وضمت القائمة، ماركة مرسيدس الألمانية، بفضل ما طرحته من موديلات استثنائية عبر تاريخها ومنها طراز 600 Pullman الكلاسيكي موديل عام 1963، وطراز SLS AMG Black موديل عام 2014 وطراز 300SL موديل عام 1954.





ضمن قائمة السيارات المحبوبة في العالم، جاءت ماركة فيراري الإيطالية، بفضل شهرة سياراتها، ومنها طراز 125 S موديل عام 1974، وطراز دايتونا موديل عام 1968 وطراز F40 موديل عام 1987 وطراز F355 موديل عام 1995.





من بعدها ضمت القائمة ماركة لامبورجيني الإيطالية ضمن الماركات المحبوبة في العالم، وذلك بفضل سيارات شهيرة طرحتها مثل افينديتور ومويرا وهوريكين.





في ختام القائمة، جاءت ماركة فورد ضمن أكثر 5 ماركات سيارات محبوبة في العالم، وذلك بفضل ما طرحته من سيارات ذات شعبية كبيرة، مثل طراز GT40 وسيارات موستانج وطراز فييستا ST بمختلف فئاته.



