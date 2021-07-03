9 سيارات اس يو في ربما لم تسمع عنها سابقاً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يشهد سوق سيارات الاس يو في حالياً انتشاراً كبيراً، إلا أن له تاريخ طويل يعود إلى سيارات جيب العسكرية، كما يمتلئ التاريخ بالكثير من العثرات والأفكار الجريئة التي لم تنجح حينها لكن من الممكن أن يكون لها فرصة في وقتنا الحالي، واليوم، سنُلقي نظرة على 9 سيارات اس يو في قد لا تكون قد سمعت عنها من قبل.

1- مونتيفيردي سفاري

هي سيارة سويسرية تم طرحها للبيع في عام 1976، وتُعد واحدة من أقدم سيارات الاس يو في الفاخرة، واستمدت قوتها قياسياً من محرك V8 سعة 5.2 لتر، وتم وقف إنتاجها في 1982، ولم يتم بيع الكثير منها مقارنة بطرازات رينج روفر التي كانت تُنافسها.

2- ايسوزو أميغو

هي سيارة اس يو في ذات قاعدة عجلات قصيرة وشبه قابلة للكشف، حيث تأتي مع محركات بأربعة أسطوانات سعة 2.3 لتر أو 2.6 لتر، وتوفرت بعد ذلك بمحركات V6 سعة 2.2 لتر و3.2 لتر، وتستند إلى بيك اب ايسوزو، وقد تم وقف إنتاجها في عام 2000.

3- بونتياك تورنت GXP

كانت تورنت في الأساس عبارة عن سيارة شيفروليه إكوينوكس لكن مع نظام تعليق أكثر صلابة، وجاء إصدار GXP الأعلى أداءً بمحرك V8 سعة 3.6 لتر بقوة 264 حصان، وكان أطول مع توجيه هيدروليكي، وتم بيعها لمدة عام واحد فقط في 2008.

4- يو اس اس في راينو جي اكس

هي واحدة من أكبر سيارات الاس يو في، وتستند إلى فورد اف 450 سوبر ديوتي، وتوفرت إما بمحرك توربو ديزل V8 سعة 6.7 لتر أو محرك بنزين V10 سعة 6.8 لتر، في حين كان يبدأ سعرها من 330,750 دولار (1,240,000 ريال).

5- جيراري

جيراري هي واحدة من الأغرب في قائمتنا اليوم، حيث تم تعديل سيارتي جيب واجونير بمحركات فيراري V12 سعة 4.4 لتر، وتستند السيارة إلى جراند واجونير موديل 1969 بمحرك سيارة فيراري 365 جي تي، وكانت الثانية تستند إلى واجونير موديل 1977.

6- ايسوزو تروبر آر اس

كانت ايسوزو تروبر تُباع بشكل جيد، لتكشف الشركة عن تروبر آر إس ذات الثلاثة أبواب وقاعدة العجلات الأقصر، إلا أنها فشلت نظراً لتراجع مبيعات هذا النوع من سيارات الاس يو في.

7- لادا نيفا

قد تكون هذه السيارة هي الوحيدة في هذه القائمة التي يعرفها الكثيرون، وهي اس يو في روسية تم بيعها في أكثر من 100 دولة، وتم إطلاقها لأول مرة في عام 1977، ويُطلق عليها الآن اسم لادا نيفا ليجند حيث تم إطلاق الجيل الثاني منها، وهي سيارة رخيصة وبسيطة وعملية بشكل مدهش، حتى أنها فازت برالي داكار.

8- شيفروليه مينلو

هي كروس أوفر كهربائية مخصصة للسوق الصيني وبسبب الإعانات الحكومية، فهي قليلة السعر بشكل كبير هُناك، ويبلغ نطاقها الكهربائي حوالي 402 كم للشحنة الكاملة، وتحصل على قوة 148 حصان، ومن المفاجئ أن شيفروليه لم توفرها في أسواق أخرى حتى الآن.

9- كونكويست نايت XV

هي سيارة مصفحة يتم تصنيعها كذلك من الألف إلى الياء باستخدام مواد تدريع من الدرجة الأولى، وتعمل بمحرك V10 سعة 6.8 لتر يعمل بالوقود الحيوي، وتحتوي في الداخل على الجلود وجهاز تلفزيون وجهاز بلايستيشن وغيرها من المزايا المتقدمة.