لكزس تحقق فوزها الأول في سباق دايتونا بفئة السيارات الإنتاجية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت السيارة رقم 14 وهي Vasser Sullivan لكزس RC-F GT3 سباق WeatherTech 240 في المركز الثامن، وذلك بعد أن تعرضت لظروف صعبة أثناء السباقات المؤهلة، وهو ما ترك جاك هوكسورث وآرون تيليتز بحاجة إلى الكثير من العمل لتحقيق نتيجة إيجابية.

بدأ تيليتز بالانطلاق بالسيارة في البداية، وبعد أن رُفع العلم الأحمر توقف وسلم السيارة إلى هوكسورث، وكانت سيارة لكزس رقم 14 حينها في المركز الرابع، وشهدت الجولة الأخيرة بقيادة هوكسورث انطلاقة قوية لتحصل السيارة على المركز الأول وتأمين أول فوز للفريق في الموسم.

أوضح هوكسورث بعد السباق أن الظروف في السباق كانت مثالية، كما امتدح السيارة مؤكداً أنها تولد الكثير من الحرارة على الإطارات لتندفع في المنعطفات بشكل ناجح، كما أضاف أنه في الظروف الباردة، عملوا بقوة مع الإطارات، لذلك تمكنوا من تحقيق السيناريو المثالي في التماسك على المنعطفات.

وفي الختام، رُبما كان الفوز مفاجئاً لأنه لم يأت في أفضل أيام الفريق، حيث كان لدى السيارة سباقات سيطرت عليها لكنها لم تتمكن من تحقيق الفوز، كما كان على الفريق أيضاً التغلب على الأضرار التي لحقت بمقدمة السيارة نتيجة اصطدام مع سيارة LMP2.