طباخ إيطالي يصمم سيارته بنفسه.. شاهد النسخة الوحيدة من مازيراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة مازيراتي عن نسخة خاصة تطرحها من طراز Levante Trofeo Fuoriserie، منحتها لزبونها المميز الطاهي الإيطالي "مايسمو بوتورا".

ويعتبر "مايسمو" أحد أشهر الطهاة بإيطاليا، وسبق أن اختارته "مازيراتي" كأحد سفراء ماركتها الفخمة لشهرته الواسعة وكونه من المؤثرين في مجاله.



ونقل موقع "موتور وان" لقطات لهذه النسخة الوحيدة، التي خصصت للطاهي الإيطالي، الذي كان أيضا مساهما في تصميمها الخارجي.









وتطرح هذه النسخة الخاصة من طراز Levante Trofeo Fuoriserie بتصميم خارجي متعدد الألوان، ضمن فئة SUV بقدرات اقتحام للطرق الوعرة.

ويأتي طرح السيارة ضمن برنامج الموديلات المميزة أحادية النسخ من مازيراتي، وهو مشروع يحمل اسم Maserati's Fuoriserie Program.









وتعمل السيارة بمحرك هجين، كهربائي يدعمه محرك توربيني بسعة 2 لتر، ينتج قوة إجمالية 330 حصانا، بعزم دوران 450 نيوتن متر.