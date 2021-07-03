"سايبر ترك" تدخل التاريخ.. تسلا تزود شاحنتها بخلايا شمسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تسريبات من داخل مكتب تسجيل براءات الاختراع الرسمي بالولايات المتحدة، عن سمة جديدة تسعى تسلا لإضافتها لشاحنتها "سايبر ترك".

وحسب تقرير نشره موقع "إنسايد إي في"، فإن أوراق تسجيل براءة الاختراع، أوضحت سعي تسلا لبدء عملية التصنيع لشاحنتها سريعا، وقبل نهاية 2021.

وحسب الموقع، فإن النسخة التصنيعية من أي سيارة تختلف دائما في العديد من النواحي، عن النموذج الاختباري.

وأكدت على ذلك التسريبات الجديدة التي أفادت بأن تسلا، تسعى لاستغلال السقف المتحرك لحقيبة شاحنتها الخلفية، واستبداله بلوحات متعدد قابلة للطى مكونة من خلايا توليد الطاقة الشمسية، حتى تستفيد الشاحنة من هذا الابتكار في توليد طاقتها الخاصة عند اللزوم.

موعد طرح سايبر ترك

ومؤخرا، قامت شركة تسلا بالرد على طرح فورد لأول نسخة كهربائية من شاحنتها الأشهر F-150 بإبلاغ العملاء بموعد بداية التصنيع لشاحنة "سايبر ترك".

وبحسب موقع "إنسايد إي في"، أرسلت الشركة الأمريكية المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية رسائل إلكترونية لكافة العملاء الذين قاموا بحجز شاحنة سايبر ترك.

وأعلمت تسلا العمللاء عبر البريد الإلكتروني أن تصنيع الشاحنة يبدأ رسميا خلال عام 2021، وبحسب "إنسايد إي في"، يمنح ذلك عملاء تسلا أملا في بداية تسليمهم الشاحنة بنهاية العام، أو خلال بداية 2022.

وكانت فورد قد أشعلت سوق الشاحنات الكهربائية بإعلانها رسميا عن طرح أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها F-150 باسم "البرق"، مع العلم بأن شاحنة F-150 هي الأعلى مبيعا بنسختها غير الكهربائية داخل الولايات المتحدة.



